Primavera, Roma-Verona 0-0: segui in tempo reale. Giallorossi vicini al gol del vantaggio con Faticanti da fuori area (VIDEO)

Quarta giornata per quanto riguarda il campionato Primavera 1. Impegno casalingo per la Roma di Alberto De Rossi, che affronta a Trigoria l'Hellas Verona del tecnico Nicola Corrent. I giallorossi occupano al momento il primo posto in classifica, con 7 punti.

IL TABELLINO

AS ROMA : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovič; Missori, Faticanti, Tripi, Oliveras; Volpato; Voelkerling Persson, Afena-Gyan.

A disp.: Berti, Baldi , Satriano, Di Bartolo, Cassano, Dicorato, Zajšek, Rocchetti, Ngingi, Louakima, Bianchino, Verrengia.

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA FC: Patuzzo; Terracciano, Coppola, Calabrese (C), Bernardi; Pierobon, Squarzoni, Schirone; Bragantini, Flakus Bosilj, Florio.

A disp.: Boseggia (GK), Toniolo, Ebengue-Ewelan, Redondi, Turra, Diaby, Grassi, Minnocci, Colistra, Cazzadori.

All.: Corrent.

Arbitro: Kevin Bonacina. Assistenti: Barbiero-Pilleri

Ammonizioni: Squarzoni (V).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

38' - Giallorossi vicini al gol del vantaggio con Faticanti da fuori area, la palla viene deviata e termina di poco fuori dallo specchio della porta.

30' - Punizione pericolosa dal limite dell'area per la Roma con Oliveras, che trova però la barriera.

20' - Prolungato possesso palla del Verona che cerca di sorprendere la Roma, che aspetta in difesa per poter ripartire.

11' - Percussione palla al piede da parte di Oliveras che, giunto nei pressi del vertice dell'area piccola avversaria, calcia a rete, con la conclusione deviata in calcia d'angolo da un difensore ospite.

1' - Match al via.

PREPARTITA

10:30 - Questo l'undici scelto da Alberto De Rossi