Roma Primavera, i giallorossi prima dell'inizio della gara contro il Verona hanno ricordato il papà di Nicola Zalewski (FOTO)

La Roma Primavera di Alberto De Rossi, al momento in campo contro l'Hellas Verona, prima dell'inizio della gara contro i gialloblù hanno deciso di deporre una corona di fiori in memoria del padre di Nicola Zalewski, scomparso qualche giorno fa. Il capitano Filippo Tripi ha portato i fiori e l'intera squadra ha indossato la fascia di lutto al braccio, come dovrebbe fare anche la prima squadra impegnata questo pomeriggio nel derby contro la Lazio.

Prima dell'inizio della partita, il capitano Tripi e la squadra hanno ricordato il papà di Nicola Zalewski ?#ASRoma #Primavera1TIM pic.twitter.com/xc6Vd7KuHN — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2021