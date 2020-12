FOTO e VIDEO - Dzeko no stop: allenamento a casa con Amra, nel pomeriggio la ripresa a Trigoria

Nel pomeriggio la Roma tornerà ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, con alcuni giallorossi che ieri hanno anticipato i lavori, dopo le festività natalizie e in vista del primo impegno del 2021, in programma all'Olimpico il 3 gennaio con la Sampdoria.

Intanto, come documentato con foto e video in una serie di storie su Instagram da Amra, Edin Dzeko ha svolto in mattinata un allenamento casalingo in compagnia della moglie: nel menù, come si evince, esercizi per gli addominali.