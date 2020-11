VIDEO - Ibanez: relax e recupero dopo Roma-Parma

54 minuti di gioco nel 3-0 della Roma sul Parma di oggi pomeriggio, poi la sostituzione per un fastidio al flessore della gamba destra: Roger Ibanez ha contribuito a mantenere inviolata la porta di Mirante, ma ora deve pensare al recupero in vista delle prossime partite dei giallorossi. Paulo Fonseca sarà costretto a fare i conti con una difesa a ranghi ridotti - Kumbulla è ancora alle prese con il Coronavirus, mentre Smalling e Mancini non sono al meglio rispettivamente per i postumi di un'intossicazione alimentare ed un acciacco all'adduttore, accusato nel riscaldamento pre-Parma -.

E allora Ibanez si gode qualche ora di relax mentre tenta di recuperare al meglio: il difensore brasiliano ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae mentre si sottopone ad una seduta di crioterapia associata a compressione davanti alla tv.