Brutte notizie in casa Roma a pochi minuti dal fischio d'inizio del match col Parma: come riferito dal giornalista Angelo Mangiante sull'emittente televisiva, Gianluca Mancini ha accusato un problema all'adduttore nel riscaldamento ed è rientrato negli spogliatoi prima dei compagni. Fonseca, in difesa, dovrà fare già a meno di Kumbulla e Fazio, positivi al Coronavirus, e Smalling alle prese con un'intossicazione alimentare.

(Sky Sport)