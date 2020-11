E' il 54' di gioco e Roger Ibanez chiede il campo. Il difensore della Roma ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra e, per non rischiare di infortunarsi in modo più grave, si sarebbe rivolto alla panchina chiedendo di essere sostituito. Al suo posto un altro brasiliano: si tratta di Juan Jesus.

Per il difensore brasiliano si tratta di un risentimento al flessore della coscia destra.