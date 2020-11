Instagram, Zalewski dopo il rinnovo: "Non vedo l'ora di ripagare la fiducia della società" (FOTO)

È notizia di oggi il rinnovo contrattuale di Nicola Zalewski, uno dei talenti più in luce della Primavera guidata da Alberto De Rossi e già chiamato in qualche occasione in prima squadra da Fonseca: il classe 2002 - da qualche giorno positivo al Coronavirus - si è legato alla Roma fino al 2024.

E ha affidato ad Instagram la sua gioia: "In un momento così delicato sono orgoglioso di comunicarvi che sarò legato a questi colori fino al 2024. Non vedo l’ora di tornare in campo e ripagare la fiducia della società. Un ringraziamento speciale alle persone che mi sono sempre state vicine: la mia famiglia, Carlotta e alla GP Soccer and Management. SEMPRE FORZA ROMA".