Instagram, Dzeko scalpita: "Torno presto" (FOTO)

Senza ancora sapere se il prossimo tampone gli permetterà di tornare regolarmente in campo - il test inizialmente previsto per oggi verrà invece svolto dall'attaccante bosniaco nella giornata di domani - Edin Dzeko non vede l'ora di recuperare il tempo perso. Il numero 9 ha voluto continuare ad allenarsi da casa nei giorni scorsi, ma ora scalpita per tornare a Trigoria, così come testimoniato da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Torno presto", l'eloquente commento del bosniaco.