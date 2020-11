Coronavirus: non previsto oggi il tampone per Dzeko. Test in programma domani

Edin Dzeko, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 6 novembre, dopo dieci giorni di isolamento domiciliare - ieri la moglie Amra ha documentato sui social l'allenamento del bosniaco nonostante la positività -, oggi, stando alle indiscrezioni della rassegna stampa, avrebbe dovuto effettuare il tampone.

Ma, come appreso dalla redazione della LAROMA24.IT, non è previsto oggi il tampone di controllo per il 9 giallorosso. La Roma è attesa domenica dalla sfida col Parma in campionato.

LR24