Ore decisive per Edin Dzeko, che in giornata eseguirà il primo dei due tamponi previsti (e con eventuale esito negativo) per poter abbandonare la quarantena e tornare ad allenarsi con i compagni di squadra e puntare il Parma. Sia lui sia la Roma sperano che il tampone di oggi sia negativo. In tal caso, però, Edin ne dovrà fare anche un secondo, come previsto dal protocollo. E se dovesse essere negativo anche quello, allora potrebbe tornare con la squadra a Trigoria.

(gasport)