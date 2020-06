Facebook, la gioia di Dzeko dopo l'ufficialità del calendario: "Questa è la sensazione". Villar: "Siamo tornati" (FOTO)

È ormai tutto pronto per la ripresa del campionato. La Lega ha da poco reso ufficiale il calendario delle restanti partite da disputare e si ripartirà, dopo tre mesi di stop per la pandemia, il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata. Per vedere la Roma in campo bisognerà aspettare mercoledì 24 giugno per il match casalingo, in programma alle ore 21.45, contro la Sampdoria. Sarà anche il giorno del ritorno all'Olimpico di Claudio Ranieri da avversario, sebbene senza i tifosi, come impongono le norme di sicurezza anti-Covid, che gli avrebbero riservato sicuramente una grande accoglienza. I giocatori giallorossi non vedono l'ora di tornare a giocare e la notizia dell'ufficialità dei calendari è stata accolta con grande gioia dal parte del capitano della Roma Edin Dzeko. "Questa è la sensazione" è il messaggio postato dal centravanti bosniaco sul proprio profilo Facebook che accompagna una foto che lo ritrae sorridente durante l'allenamento di oggi. "Siamo tornati" è invece la storia Instagram pubblicata da Gonzalo Villar.