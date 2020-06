Serie A, ufficiale il calendario: si riparte il 20 giugno con il recupero di Torino-Parma. Dal 22 giugno al via la 27a giornata. Roma-Samp il 24 giugno alle 21.45 (COMUNICATO)

E' stato finalmente reso noto il calendario ufficiale per la conclusione della stagione di Serie A. Dopo l'ok arrivato dal Governo per la ripresa, i vertici del calcio italiano hanno stilato la tabella di marcia per la conclusione della stagione. Si ripartirà il 20 giugno con i recuperi di Torino-Parma (19.30) ed Hellas Verona-Cagliari (21.45). Il giorno successivo andranno invece in scena Atalanta-Sassuolo ed Inter-Samp.

La 27a giornata verrà invece disputata tra il 22 ed il 24 giugno, poi a cascata tutte le seguenti giornate mancanti. L'ultima gara del turno vedrà impegnata la Roma in casa contro la Sampdoria, alle 21.45.

Diffuso anche un comunicato sulla variazione degli orari per le partite: come anticipato i match verranno disputati alle 17.15, alle 19.30 e alle 21.45.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO

27a giornata

22/06/2020 19.30 LECCE-MILAN

22/06/2020 19.30 FIORENTINA -BRESCIA

22/06/2020 21.45 BOLOGNA - JUVENTUS

23/06/2020 19.30 HELLAS VERONA - NAPOLI

23/06/2020 19.30 SPAL -CAGLIARI

23/06/2020 21.45 GENOA -PARMA

23/06/2020 21.45 TORINO-UDINESE

24/06/2020 19.30 INTER - SASSUOLO

24/06/2020 21.45 ATALANTA-LAZIO

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA - SAMPDORIA

28a giornata

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS- LECCE

27/06/2020 Sabato 17.15 BRESCIA -GENOA

27/06/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI -TORINO

27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO - FIORENTINA

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN - ROMA

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI - SPAL

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA - BOLOGNA

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO - HELLAS VERONA

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE - ATALANTA

29a giornata

30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO-LAZIO

30/06/2020 Martedì 21.45 GENOA - JUVENTUS

01/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA-CAGLIARI

01/07/2020 Mercoledì 19.30 INTER - BRESCIA

01/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA - SASSUOLO

01/07/2020 Mercoledì 21.45 HELLAS VERONA - PARMA

01/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE - SAMPDORIA

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL - MILAN

02/07/2020 Giovedì 19.30 ATALANTA - NAPOLI

02/07/2020 Giovedì 21.45 ROMA - UDINESE

30a giornata

04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS - TORINO

04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO - LECCE

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO - MILAN

05/07/2020 Domenica 17.15 INTER - BOLOGNA

05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA - HELLAS VERONA

05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI - ATALANTA

05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA - FIORENTINA

05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA - SPAL

05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE - GENOA

06/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI - ROMA

31a giornata

07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE-LAZIO

07/07/2020 Martedì 21.45 MILAN - JUVENTUS

08/07/2020 Mercoledì 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI

08/07/2020 Mercoledì 19.30 GENOA - NAPOLI

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA- SAMPOORIA

08/07/2020 Mercoledì 21.45 BOLOGNA - SASSUOLO

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA - PARMA

08/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO - BRESCIA

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL - UDINESE

09/07/2020 Giovedì 21.45 HELLAS VERONA - INTER

32a giornata

11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO - SASSUOLO

11/07/2020 Sabato 19.30 BRESCIA-ROMA

11/07/2020 Sabato 21.45 JUVENTUS - ATALANTA

12/07/2020 Domenica 17.15 GENOA - SPAL

12/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI - LECCE

12/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA - HELLAS VERONA

12/07/2020 Domenica 19.30 PARMA - BOLOGNA

12/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE - SAMPDORIA

12/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI - MILAN

13/07/2020 Lunedì 21.45 INTER - TORINO

33a giornata

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA - BRESCIA

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA - NAPOLI

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN-PARMA

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA - CAGLIARI

15107/2020 Mercoledì 21.45 LECCE - FIORENTINA

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA - HELLAS VERONA

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO - JUVENTUS

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE - LAZIO

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO - GENOA

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL - INTER

34a giornata

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA - ATALANTA

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI - SASSUOLO

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN - BOLOGNA

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA - SAMPDORIA

19107/2020 Domenica 19.30 BRESCIA-SPAL

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA - TORINO

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA - LECCE

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI - UDINESE

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA - INTER

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS - LAZIO

35a giornata

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA - BOLOGNA

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO - MILAN

22/07/2020 Mercoledì19.30 PARMA - NAPOLI

22/07/2020 Mercoledì21.45 INTER - FIORENTINA

22/07/2020 Mercoledì21.45 LECCE - BRESCIA

22/07/2020 Mercoledì21.45 SAMPDORIA - GENOA

22/07/2020 Mercoledì21.45 SPAL - ROMA

23/07/2020 Mercoledì21.45 TORINO - HELLAS VERONA

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE - JUVENTUS

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO-CAGLIARI

(legaseriea.it)

COMUNICATO SUL RECUPERO DELLA 25A GIORNATA

COMUNICATO CALENDARIO FINO ALLA 35A GIORNATA

COMUNICATO ORARI PARTITE FINO ALLA 35A GIORNATA