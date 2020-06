Buone notizie per mister Fonseca da Trigoria, dove nella giornata di oggi la squadra si è radunata per svolgere il consueto allenamento in vista della ripresa della Serie A. Oggi, dopo aver recuperato del tutto dal proprio infortunio, è tornato a lavorare in gruppo Diego Perotti. Ancora a parte Pau Lopez, che avrà bisogno di altro tempo per riprendersi dal proprio infortunio, e Nicolò Zaniolo.