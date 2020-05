Instagram, Zaniolo: "A presto..." (FOTO)

Il calcio riparte, almeno con gli allenamenti in forma individuale nei centri sportivi. Da ieri via alle visite mediche in casa Roma, da giovedì invece spazio alle sedute in campo. E ieri anche Nicolò Zaniolo ha sostenuto i test al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Il 22 giallorosso, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro patita a gennaio nel match contro la Juventus, non vede l'ora di tornare in campo con la maglia della Roma: "A presto", il messaggio affidato ad Instagram.

