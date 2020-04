VIDEO - Totti e il tifoso dell'Everton: "È sulla buona strada per diventare il nuovo numero 10?"

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web il video dove si vede un piccolo tifoso dell'Everton che, nel giardino di casa sua, riproduce il cucchiaio, marchio di fabbrica di Francesco Totti. Immagini che inevitabilmente hanno raggiunto anche lo stesso ex capitano giallorosso il quale, riproponendo il video del giovane inglese sul proprio profilo Instagram, ha ironizzato: "Che dite, è sulla buona strada per diventare il nuovo numero 10?" Proprio qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente satellitare, l'ex 10 giallorosso, raccontando del suo nuovo lavoro di talent scout (ha da poco aperto le due società CT10 e IT Scouting), aveva rivelato di essere alla ricerca di un nuovo Totti. Sembra che che questo piccolo sostenitore dell'Everton sia stato già adocchiato...