Francesco Totti fa scuola in tutto il mondo. La Roma, infatti, tramite il proprio profilo twitter ha postato un video di un piccolo tifoso dell'Everton che, nel giardino di casa, ha riprodotto fedelmente il gesto tecnico più famoso dell'ex capitano giallorosso: il celebre cucchiaio

A young Everton fan just recreated a classic @Totti goal in his back garden ? pic.twitter.com/x4BAsQBxxs

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 5, 2020