Totti: “La Roma è stata la mia vita, il mio percorso più bello. La Sampdoria mi voleva a tutti i costi ma non volevo cancellare 24 anni con una sola maglia”

SKY SPORT - L’ospite di oggi a #casaskysport, in onda sull’emittente satellitare è Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha risposto alle numerose domande che gli sono arrivate dai tifosi e non solo. Queste le sue parole:

Partiamo da Totti a casa. Cosa fai questi giorni?

La giornata è lunga, però fortunatamente ho una famiglia che mi sostiene. Dobbiamo stare 24 ore dietro ai figli. Tra compiti, giochi, palestra e compagnia bella, il tempo passa.

Sei stato uno dei primi a sensibilizzare. Che cosa state facendo?

Nessuno si sarebbe mai aspettato di arrivare in queste condizioni. E’ un problema veramente serio. Con Dash abbiamo fatto questa iniziativa per lo Spallanzani, comprando 15 macchinari. Con gli altri abbiamo raccolto 150 mila euro e cercheremo di dividerli nel migliore dei modi per battere questo Coronavirus. Lo faremo per salvare tutte le persone, piccole o grandi. Con i Campioni del Mondo del 2006 abbiamo fatto un’iniziativa con la Croce Rossa ed abbiamo raccolto una bella somma per dare possibilità a chi sta veramente male.

Domanda di Marcello Lippi: Sei riuscito a recuperare per il Mondiale nel 2006. Il calcio ti aspetta, torna a lavorare…

Il 19 febbraio ebbi un infortunio serio, la sera stessa Mariani mi operò perché mi ero fratturato il perone e lacerato i legamenti. E’ stato un brutto infortunio, ero sicuro di non poter partecipare ai mondiali perché il tempo era poco. La sera stessa, dopo l’intervento, Mariani mi disse che toccava a me. Sarebbe dovuto durare 8/9 mesi, ma se ce l’avessi messa tutta sarei potuto partire. Il giorno dopo ci fu la sorpresa di Lippi, dove ho visto la voglia nelle sue parole. Mi si è capovolto tutto, mi ha dato la forza di uscire da quel tunnel lungo e buio. Con la voglia di partecipare a questo Mondiale, che per me era l’ultimo, perché avevo già deciso di smettere con la Nazionale. Ho avuto la forza di partecipare e vincere la cosa più importante.

Perché hai lasciato così presto la Nazionale?

Era una decisione già presa prima dell’infortunio. Ogni anno facevo 50-60 partite ed avevo un problema alla schiena. Dovevo mettere da parte qualcosa e non potevo mettere da parte la Roma. La scelta più brutta era quella di andar via dalla Nazionale. La Roma è stata la mia vita, il mio percorso più bello.

Domanda di Del Piero: Come vedevi la rivalità con la Juventus?

L’ho visto ieri sera in collegamento con voi. Parlare di Del Piero sarebbe riduttivo, ci hanno messo sempre come in un dualismo, io o lui, cercando di metterci contro. Avendo due caratteri simili siamo riusciti ad unirci ancora di più, a capirci ed a sostenerci. L’esempio delle barzellette è chiaro: con lui siamo stati sempre fino a tardi a girare le barzellette, perché ridevamo continuamente. Abbiamo un grandissimo rapporto e nessuno ce lo toglierà.

De Rossi ha chiuso la sua carriera al Boca. Tu lo avresti fatto se avessi avuto un’opportunità?

Io rispetto pienamente la scelta di Daniele, ognuno è libero di fare la propria scelta. Io ti dico la verità: ho avuto opportunità a fine carriera, all’estero ed in Italia. Ero dubbioso, perché volevo continuare, mi sentivo di poter dare qualcosa. Un anno non avrebbe cambiato niente però. La mia scelta era una sola: quella di indossare solamente quella della Roma. Per uno o due anni avrei dovuto cancellare tutto e sprecare 24 anni con la Roma.

A questo punto dicci le squadre...

America, Emirati Arabi. In Italia? La Sampdoria mi voleva a tutti i costi. Ferrero ha un debole per me, romano e romanista, avrebbe fatto qualsiasi cosa per portarmi a giocare lì

Saresti potuto andarci già molti anni prima…quando alla Roma c’era Carlos Bianchi

Se non ci fosse stato il torneo Città di Roma sarei andato alla Sampdoria. Volevano darmi in prestito, il mister Bianchi non mi vedeva bene ed aveva altri obiettivi. Quella serata cambiò tutto. Fortunatamente sono riuscito a rimanere in questa splendida città, nella società che ho sempre amato e stimato. Chissà dove sarei andato dopo Genova, sicuramente non alla Roma.

Parlaci del tuo rapporto con Federer

Federer per me è il tennis. E’ un mio amico, ci sentiamo spesso per messaggi perché lui non parla italiano ed io non parlo inglese ma con il traduttore è più semplice. Non avevo prima tanta possibilità di comunicarci prima, alla fine c’è stima reciproca, mi ci identifico tanto, lui quando fa un punto è come se fosse la normalità, come per me era un passaggio di prima. Io lo reputo davvero il tennis. Posso dire che è un mio amico, un giorno lo sfiderò a Padel, perché a tennis è troppo forte.

Domanda di Giuseppe Giannini: Saluto Francesco con il quale mi lega non solo un numero, ma soprattutto quel pezzo di stoffa che avevamo legato al braccio. Quando vuoi possiamo sfidarci a tennis che a padel sei imbattibile...

Accetto volentieri la sfida e lo ringrazio perché quando avevo 16 lui e anche il padre mi hanno dato tanti consigli e insegnato tanto. Mi hanno fatto capire cosa fosse il calcio professionistico. Sono stato fortunato ad avere queste due belle persone vicino. Quel pezzetto di stoffa è totalmente diverso da tutto il resto. Per noi romani significa tanto perché vuol dire portare in alto i colori ella Roma. Esserne capitano è un vanto e un sogno che tutti i bambini vorrebbero realizzare e noi due ci siamo riusciti.