VIDEO - Tra allenamenti e giochi con la figlia Santon ricorda: "State a casa"

Anche Davide Santon, come i suoi compagni di squadra nei giorni scorsi, ha mostrato sui social la sua nuova quotidianità in casa per via dell'emergenza sanitaria in corso. Il terzino giallorosso, come condiviso in un video, si divide tra allenamenti, seguendo il programma stilato dallo staff atletico della Roma, e giochi con la figlia col pallone in giardino. E ricorda: "State a casa, state al sicuro".