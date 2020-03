VIDEO - Kluivert si allena a casa: "E' un momento difficile per tutti, non dimenticate di mantenervi in forma"

Mentre la Serie A, come la maggior parte dei campionati europei, è ferma data l'emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, con la Roma che ha rimandato gli allenamenti a data da destinarsi, Justin Kluivert si allena da solo a casa tra esercizi atletici e corsa come mostrato sui social. "E' un momento difficile per tutti, non dimenticate di mantenervi in forma, state al sicuro e ricordate di sorridere", il messaggio ad accompagnare il video della sua seduta casalinga.

Tra i commenti spunta anche quello di Edin Dzeko: "Però metti un po' d'acqua sull'erba, fratello..."