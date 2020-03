VIDEO - Dzeko a casa tra allenamenti e corsa con i figli

Calcio fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. I giocatori della Roma, intanto, continuano ad allenarsi a casa seguendo il programma stilato dallo staff atletico giallorosso. Ma non solo. Come mostrato sui social dalla moglie di Edin Dzeko, Amra, l'attaccante bosniaco è impegnato in altre attività tra corsa, sorrisi e giochi con i figli Una e Dani in giardino.

Come trascorre Edin #Dzeko questi giorni a casa?

Tra allenamenti...e corsa con i figli ?? #ASRoma pic.twitter.com/h1WjsHaNY4 — laroma24.it (@LAROMA24) March 20, 2020