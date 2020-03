LIVE - Coronavirus: alle 12 riunione tra i club di A sulla ripresa degli allenamenti

Calcio fermo a causa del coronavirus. L'emergenza sanitaria in Italia e in Europa ha fermato lo sport più popolare, che ora studia come ripartire. Nel primo pomeriggio fissata una riunione tra i club di Serie A. Argomento di discussione la ripresa degli allenamenti delle squadra.

LIVE:

12.30 - Il presidente della Federazione europea medici dello sport e di quella italiana, Francesco Casasco, ha rilasciato un’intervista al quotidiano riguardo la situazione legata alla ripresa del campionato. Queste le sue parole: “Smettiamola di parlare di quando riparte il campionato. In questa fase così difficile per la nazione dobbiamo avere senso di responsabilità. Ognuno deve rinunciare a una parte dei propri interessi. Sportivi, professionisti, presidenti di federazione, chi tratta i diritti televisivi del calcio. Rispettiamo la scala dei valori. Spazziamo il campo da preoccupazioni ridicole di fronte a quanto sta succedendo”.

(corsera)

11.20 - La Lega Serie A prova ad allineare i club sulla ripresa degli allenamenti. Sarà uno dei temi della riunione in programma oggi alle 12 fra le società, sostanzialmente un Consiglio di Lega informale.

Nell'ottica che il campionato possa ricominciare nel fine settimana del 3 maggio, secondo lo scenario più ottimistico, i medici di 19 squadre su 20 hanno condiviso una proposta che prevede la ripresa degli allenamenti individuali il 3 aprile e degli allenamenti in gruppo il 15. Alcune squadre una settimana fa avevano fissato la ripresa dell'attività per lunedì ma vista l'evoluzione della pandemia quasi tutte, come ad esempio il Milan, hanno convenuto che non ci sono ancora le condizioni per farlo tutelando la salute. La riunione in conference call servirà a fare il punto su tutti i tavoli di lavoro avviati nei giorni scorsi su varie tematiche, dai calendari alle perdite economiche generate dalla crisi, fino agli stadi.

11.05 - In Serbia è polemica per Luka Jovic, l'attaccante del Real Madrid denunciato per aver violato l'isolamento dopo il rientro in patria. "Se lascia il suo appartamento, verrà arrestato. La vita della gente è più importante dei suoi milioni", ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic.