Instagram, Zaniolo suona la carica in vista del derby: "Sfondiamoli" (FOTO)

Ai box per infortunio, Nicolò Zaniolo ha suonato la carica su Instagram in vista del derby in programma alle 18 all'Olimpico. "Sfondiamoli", il messaggio del 22 romanista accompagnato da uno scatto di un'esultanza con Kolarov. Ieri a Trigoria, oltre al sostegno dei tifosi giallorossi, Zaniolo è stato protagonista dello spiacevole striscione dei tifosi laziali ("Zaniolo come Rocca...Zoppo de Roma").