Instagram, Zaniolo risponde ai tifosi: "Magici" (FOTO)

Da rivelazione giallorossa a punto fermo: questo il cammino di Nicolò Zaniolo nella Roma fin dal suo approdo nell'estate del 2018. Poi, contro la Juventus l'infortunio al ginocchio che ha decretato la fine della sua stagione. Oggi a Trigoria, dopo lo spiacevole striscione apparso nella notte contro il 22 romanista, i tifosi giallorossi hanno fatto sentire alla squadra, e a Nicolò, tutto il sostegno in vista del derby in programma domani.

Su Instagram, poi, Zaniolo ha risposto al messaggio della pagina "Romanismo ostinato e contrario" scrivendo: "Magici", con un cuore. Il messaggio della pagina dedicata ai colori giallorossi recita: "Il momento in cui t'abbiamo voluto più bene non è stato al primo dribbling, al primo gol, al primo rinnovo. Il momento in cui t'abbiamo voluto più bene è stato quello in cui sei caduto. Perché quel ginocchio ha fatto male anche a noi. E t'abbiamo abbracciato come fratello. Non ti temono solo per il talento e la forza. Ti temono soprattutto perché in te hanno riconosciuto noi. E dunque Vincete per Zaniolo. Vincete per la Roma. Vincete per Noi!".