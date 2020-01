Instagram, nuovo like galeotto di Totti. "Mi piace" al post di Buffon sul passaggio del turno in Coppa Italia

Il rapporto tra i social e Francesco Totti, ultimamente, pare tutt'altro che semplice, soprattutto agli occhi dei romanisti. In origine il "mi piace", poi negato, a un commento di un tifoso che incitava alla cessione di Florenzi, quindi quello al post di Vieri per i 120 anni della Lazio, stavolta l'ex capitano e dirigente della Roma è finito col "mi piace" sul post di Buffon dedicato al passaggio del turno in Coppa Italia, avvenuto mercoledì proprio ai danni della squadra giallorossa. Il "cuore" è stato rimosso da Francesco Totti poco dopo.