Altro "like" galeotto da parte di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, protagonista nei giorni scorsi per un presunto like contro Florenzi (poi rimosso e smentito), ha messo "Mi piace" al post su Instagram di Bobo Vieri che faceva gli auguri alla Lazio per i 120 anni di storia. I due, va detto, sono molto amici nonostante i tanti anni da avversari in campo.

Happy birthday Lazio 120 anni ??