Instagram: Juan Jesus resta a Roma e sui social si mostra sorridente (FOTO)

Sono state ore non facili quelle vissute da Juan Jesus in quest'ultima giornata di calciomercato. Infatti il difensore brasiliano, non convocato dall'allenatore Paulo Fonseca per la trasferta contro il Sassuolo per scelta tecnica, è stato sul punto di lasciare Trigoria e trasferirsi in un'altra squadra, visto anche l'arrivo di Ibanez. Lecce e Fiorentina hanno provato fino alle ultime ore di questa finestra di mercato invernale ad accaparrarsi il classe 1991, ma alla fine non se n'è fatto più nulla. Juan Jesus è comunque contento di essere rimasto nella Roma, come testimonia la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram in cui si mostra sorridente, formando con le mani un cuore attorno allo stemma del club giallorosso, con tanto di hashtag #JJLupo.

