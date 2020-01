Non partito per Reggio Emilia insieme alla squadra, sembra al capolinea l'esperienza di Juan Jesus con la maglia della Roma. Come riporta Gianluca DI Marzio, sul difensore brasiliano avrebbe fatto un tentativo il Lecce per il prestito. Nonostante il benestare del club, c'è il "No" del giocatore, che non sembrerebbe gradire la destinazione.

(gianlucadimarzio.com)

