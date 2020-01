Sassuolo-Roma: Jesus non convocato per scelta tecnica

In gruppo nell'allenamento odierno a Trigoria, Juan Jesus non è partito con la squadra in direzione Reggio Emilia e non figura tra i convocati di Fonseca per il match di domani contro il Sassuolo. Alla base una motivazione tecnica: con l'arrivo di Ibanez nel pacchetto difensivo, il brasiliano potrebbe essere coinvolto in operazioni di calciomercato invernale, che si chiuderà oggi, e lasciare dunque la Roma in questa finestra di gennaio.