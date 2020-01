Termini: squadra in partenza per Reggio Emilia. Assente Juan Jesus (FOTO e VIDEO)

DALLA STAZIONE TERMINI MDR - Dopo la rifinitura e la conferenza stampa di Fonseca a Trigoria, la Roma è partita dalla stazione Termini in direzione Reggio Emilia, domani è infatti attesa dalla sfida contro il Sassuolo di De Zerbi, valida per la 22esima giornata di campionato. Arrivata intorno alle 15.10, la squadra è partita alle 15.25. Presenti i neo acquisti Villar, Perez e Ibanez.

Assente Juan Jesus, in gruppo nell'allenamento odierno, che non è stato convocato per scelta tecnica poiché il difensore brasiliano potrebbe essere coinvolto in operazioni di calciomercato.