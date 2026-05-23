Settore giovanile: molto vicino l'arrivo di Margiotta come nuovo responsabile

La Roma è pronta a rivoluzione l'organigramma in vista della prossima stagione e anche il settore giovanile subirà diversi cambiamenti. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo responsabile e, dopo le fumate nere con Massimo Tarantino e Michele Sbravati ( pronto ad andare all'Atalanta ), sembra aver virato tutto su Massimo Margiotta dell'Hellas Verona. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , è molto vicino l'arrivo del dirigente degli scaligeri nella Capitale. Nella società giallorossa potrebbe ritrovare Tony D'Amico, obiettivo principale dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo : i due hanno lavorato insieme proprio a Verona.

(La Repubblica)