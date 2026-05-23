Caccia al ds: Friedkin in contatto con D'Amico e Tognozzi. Più vicino il dirigente della Dea, Roma in cima alla lista delle preferenze

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo al posto del partente Frederic Massara e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , è ormai corsa a due tra Tony D'Amico dell'Atalanta e Matteo Tognozzi del Rio Ave. In queste ore Dan e Ryan Friedkin hanno avuto contatti con entrambi, ma il ds della Dea sembra in vantaggio: ieri il dirigente non era con la squadra a Firenze e il possibile stravolgimento della dirigenza del Milan - con cui aveva raggiunto un principio di accordo per la prossima stagione - potrebbe averlo definitivamente liberato.

(La Repubblica)

Arrivano conferme sulla forte candidatura di Tony D'Amico, il quale è sempre stato il primo nome di Gian Piero Gasperini. Come svelto dall'edizione odierna del quotidiano , il direttore sportivo dell'Atalanta è corteggiato dal Milan ma avrebbe messo la Roma in cima alle preferenze. L'accelerata dovrebbe arrivare la prossima settimana, tanto che l'allenatore giallorosso ha deciso di non andare a Grugliasco dopo la trasferta di Verona per tornare a Trigoria e risolvere definitivamente la questione. Resta in standby Sean Sogliano dell'Hellas Verona, mentre si è complicata la pista che porta a Matteo Tognozzi, seguito da Juventus e Nottingham Forest.

(gasport)