VIDEO - Primavera, Roma-Frosinone: Mourinho a colloquio con Guidi e Cherubini al termine del match

La Roma Primavera vince ancora e batte 3-2 il Frosinone nel match valido per la terza giornata di campionato. Sugli spalti era presente il pubblico delle grandi occasioni, infatti oltre a Francesco Totti, c'erano anche José Mourinho e Nuno Santos. Al termine della gara lo Special One ha lasciato la sua postazione in tribuna ed è andato a salutare l'allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi. Dopo aver scambiato qualche battuta, Mou si è intrattenuto anche con Luigi Cherubini, uno dei talenti più brillanti e autore della rete del momentaneo 3-1.

