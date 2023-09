Primavera, Roma-Frosinone: Mourinho e Nuno Santos in tribuna. Presenti anche Volpato e Totti (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 16:30 la Roma Primavera affronterà il Frosinone nel match valido per la terza giornata di campionato. I ragazzi di Federico Guidi devono riscattare la sconfitta a tavolino subita contro l'Empoli e oggi sfideranno i ciociari, ultimi in classifica con 0 punti in due gare. A osservare i giovani giallorossi c'è anche José Mourinho, il quale si trova in tribuna al fianco di Nuno Santos. Inoltre al Tre Fontane è presente Francesco Totti (in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi e del suo amico storico e socio dell'agenzia CT10Management Giancarlo Pantano), che osserverà da vicino il figlio, attualmente in forza al Frosinone. Successivamente è arrivato anche Cristian Volpato (ieri in tribuna per Roma-Empoli) e si è seduto proprio tra Mourinho e Santos.

