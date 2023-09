Primavera, ROMA-FROSINONE 1-1 (13' Louakima, 22' aut. Louakima): fine primo tempo (FOTO e VIDEO)

Torna in campo la Roma Primavera dopo la tanto discussa sconfitta a tavolino contro l'Empoli (match sul campo vinto con il risultato di 3-5 in favore dei giallorossi). Gli uomini di Guidi affronteranno quest'oggi alle ore 16:30 il Frosinone nel match valido per la terza giornata del campionato. I giallorossi si trovano al dodicesimo posto in classifica a quota 3 punti, mentre il Frosinone è ultimo con zero punti. Presenti in tribuna Mourinho, Santos, Totti e Pagano.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Keramitsis, Golic, Chesti; Louakima, Pisilli, D'Alessio, Mannini; Costa, Cherubini; Misitano.

A disp.: De Franceschi, Plaia, Pagano, Vetkal, Marazzotti, Bolzan, Alessio, Reale, Ivkovic, Guerrero, Graziani.

All.: Guidi.

FROSINONE: Avella; Giunashvili, Macej, Pahic, Stefanelli; Cissé, Milazzo, Vanzelli Lusuardi; Voncina, Mezsargs, Boccia.

A disp.: Lagonigro, R. Romano, A. Romano, Severino, Totti, Molignano, Ferizaj, Dixon O'Neill, Paura, Aromatico, Amerighi.

All.: Gregucci.

Arbitro: Emmanuele. Assistenti: Cravotta - Cardinali.

Marcatori: 13' Louakima, 22' aut. Louakima.

Ammoniti: Cherubini (R), Golic (R), Milazzo (F), Costa (R).

Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

47' - Termina il primo tempo: Roma 1-1 Frosinone.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Ancora Pisilli vicino al gol: cross di Louakima rasoterra per il centrocampista giallorosso, che dall'altezza del dischetto calcia alto e spreca una grande occasione.

39' - Ci prova Pisilli dalla distanza, para Avella.

37' - Altro cartellino giallo in casa Roma, ammonito Costa.

34' - Fase di stallo.

28' - Ammonito Milazzo.

27' - Chance per la Roma. Misitano salta il portiere e mette in mezzo, la difesa del Frosinone è reattiva e libera l'area.

22' - Pareggio del Frosinone: calcio di punizione e autorete di Louakima, che anticipa tutti ma spedisce il pallone nella sua porta.

21' - Giallo anche per Golic.

20' - Ammonito Cherubini.

18' - Miracolo di Avella sul colpo di testa di Pisilli: si resta sull'1-0.

13' - 1-0 ROMA!!! LOUAKIMA SI INVOLA VERSO L'AREA AVVERSARIA E BATTE AVELLA!

12' - Frosinone a un passo dal vantaggio: Voncina scappa alla difesa della Roma e si presenta davanti a Marin, ma il portiere giallorosso salva tutto.

5' - Roma vicina all'1-0. Grande conclusione di Keramitsis, bella risposta di Avella.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

16:14 - La Roma comunica la formazione ufficiale. Intanto i giallorossi stanno svolgendo il riscaldamento.