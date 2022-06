Roma Primavera: Guidi verso la panchina. Per De Rossi un ruolo di coordinamento

Come circolato nelle scorse settimane, Alberto De Rossi lascerà la panchina della Roma Primavera. Ieri la squadra giallorossa, dopo aver disputato un campionato straordinario, ha perso in finale Scudetto per mano dell'Inter. Ad ereditare la guida della Primavera sarà Federico Guidi, ex Primavera Fiorentina tra le altre e in questa stagione tecnico del Teramo, con De Rossi che assumerà un ruolo di coordinamento. Lo fa sapere il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari.