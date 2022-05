Primavera, De Rossi: "Futuro? La Roma ha altri progetti per la panchina. Sono a disposizione del club per ciò che mi verrà proposto"

Al termine della finale del campionato Primavera contro l'Inter, ha parlato il tecnico della Roma Alberto De Rossi.

DE ROSSI A SPORTITALIA

Complimenti d'obbligo, è stata una battagtlia. C'è delusione?

"Si, ci aspettavamo un altro epilogo. Entrambe meritavamo, pensavamo di aver fatto una grande stagione ma non siamo risuciti a trovare il guizzo per farla nostra. Una stagione ottima che poteva divetare strepitosa come è giusto che sia"

È stata la sua ultima partita?

"La Roma ha altri progetti per quanto riguarda la Primavera, con me non ci sono problemi, staremo ancora insieme"

Sotto quale veste?

"Vediamo il progetto che mi proporrà la Roma"

Merito suo per i tanti giovani lanciati in prima squadra...

"Si, devo aggiunegere anche tutti gli altri colleghi. Noi siamo il biennio finale, ma il lavoro degli altri allenatori è importante"