Primavera, Roma-Inter: Nuno Romano e Nuno Campos in tribuna nel primo tempo per seguire Diawara (FOTO)

DAL TRE FONTANE EMANUELE ZOTTI - E' andata in scena al "Tre Fontane" a porte chiuse Roma-Inter, 7a giornata di ritorno del campionato Primavera. In campo con i ragazzi di Alberto De Rossi anche il centrocampista Amadou Diawara per testare le sue condizioni fisiche dopo la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro rimediata il 22 gennaio scorso contro la Juventus. A seguire il guineano in tribuna anche due membri dello staff del tecnico Fonseca, il vice Nuno Campos e il preparatore atletico Nuno Romano.