Primavera, ROMA-PESCARA 2-0 (26’ Calafiori, 33’ Sdaigui): fine primo tempo

LAROMA24.IT - Ricomincia oggi il campionato per la Roma Primavera di Alberto De Rossi che alle 10 al Tre Fontane sfida il Pescara e va a caccia del secondo successo consecutivo in campionato dopo i cinque gol rifilati al Cagliari nell'ultima gara del 2019.

IL TABELLINO:

ROMA: Cardinali; Parodi, Calafiori, Bianda, Trasciani, Astrologo, Simonetti, Sdaigui, Tall, Riccardi, D'Orazio.

A disp.: Zamarion, Pleśnierowicz, Buttaro, Semeraro, Milanese, Nigro, Bamba, Zalewski, Felipe Estrella, Providence, Besuijen, Boer.

All.: De Rossi.

PESCARA: Sorrentino; Martella, Quacquarelli, Cipolletti, Marafini, Camilleri, Masella, Mercado, Chiarella, Pavone, Bočić.

A disp.: Sava, Renzetti, Diambo, De Marzo, Tringali, Zinno, Blănuță.

All.: Legrottaglie.

Arbitro: Eugenio Scarpa; Assistenti: Caso e Bocca

Reti: 26’ Calafiori, 33’ Sdaigui

Note: ammonito Marafini

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

47’ - Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco

42’ - Destro di controbalzo dal vertice dell’area di rigore di D’Orazio, palla di poco a lato alla sinistra della porta avversaria

33’ - GOL DELLA ROMA! Sdaigui trova il raddoppio con un preciso colpo di testa su cross dalla destra di Parodi

32' - D’Orazio sfiora il gol con un calcio di punizione dai 25 metri che termina di poco a lato dopo aver rimbalzato pericolosamente a centro area

30' - Grande giocata di Bianda che nel corso di un batti e ribatti in area in seguito a una punizione messa in mezzo da D’Orazio controlla e calcia a rete con il tacco: palla di poco a lato alla destra della porta biancazurra

26’ - GOL DELLA ROMA! Splendida conclusione al volo di Calafiori dai pressi del vertice sinistro dell'area piccola biancazzurra che termina sotto l’incrocio dei pali difeso da Sorrentino

25' - Cardinali blocca a terra un tentativo dalla distanza di Pavone

20' - Altro palo colpito dalla Roma, stavolta con una potentissima conclusione dai 25 metri di D’Orazio

15’ - Immediata reazione del Pescara che ci prova con un destro da fuori di Mercado che finisce di poco a lato alla sinistra della porta giallorossa.

14’ - Prima emozione del match: palo della Roma. Calafiori crossa al centro dalla sinistra trovando Tall: la conclusione dell’attaccante guallorosso trova la deviazione di Quacquarelli che fa carambolare il pallone sul palo

1’ - Inizia l’incontro