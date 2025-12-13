Rossettini: "Brave a indirizzare subito la gara. Sono contento per le ragazze, se lo meritano"

Al termine della vittoria esterna contro la Ternana, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni ufficiali del club.

Aveva chiesto coraggio, la squadra oggi è stata compatta e vogliosa.

"Abbiamo fatto una partita tosta, contro un'avversaria agguerrita, su un campo difficile, piccolo, dove lottano su ogni pallone. Come ho detto alla vigilia, non era una partita scontata, non era un risultato scontato. Ho chiesto di partire subito forte, le ragazze hanno indirizzato rapidamente la partita, questo è un aspetto importante. Poi abbiamo trovato il secondo gol, importante per stabilizzare la partita. Credo che la squadra possa fare di più, ma viene da un ciclo di partite tostissime, ha tirato fuori le energie dal fondo del barile, quindi era importante oggi il risultato, anche se c'è stato da soffrire. Sono contento per loro, se lo meritano".

Chiudiamo il 2025 al primo posto, a più cinque sulla seconda, che significato ha questo primato?

"Significa che il girone di andata non è ancora finito, mancano due gare. Poi abbiamo una partita di Champions da onorare, da far bene, è giusto così. E continuare sul nostro percorso. Non dovremmo guardare la classifica. Possiamo dire la nostra su ogni campo, cercando di metterci sempre qualcosa in più. Nel percorso abbiamo messo la sofferenza, la voglia di difendersi, dobbiamo mettere un po' più di concretezza nelle occasioni che abbiamo, ma è una squadra giovane, va dato tempo, alcune ragazze che stanno venendo fuori devono fare esperienza, ma il bilancio finora è positivo, superiore alle aspettative, sono contento".

(asroma.com)