Femminile, TERNANA-ROMA: le formazioni ufficiali. Davanti Corelli, Pilgrim e Viens

Dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea in Women's Champions League, la Roma Femminile di Luca Rossettini è attesa dalla trasferta umbra contro la Ternana di Antonio Cincotta. Calcio d'inizio fissato per le 18:00.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
TERNANA: -
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Di Guglielmo; Rieke, Greggi, Dragoni; Corelli, Pilgrim, Viens. A disp.: Lukasova, Soggiu, Heatley, Thogersen, Giugliano, khul, Pandini, Babajide, Galli, Pante, Ventriglia
All. Luca Rossettini
Arbitro: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Assistenti: Matteo Lauri - Gian Marco Cardinali. Quarto Ufficiale: Giorgio D'Agnillo. Operatore FVS: Andrea Barcherini