Quote, Gasperini attende il regalo per la Champions: Roma in pole per Greenwood (2,50)

La Roma punta a Mason Greenwood per accontentare Gian Piero Gasperini. L'inglese è il sogno del tecnico per rinforzare l'attacco. I costi sono elevati, ma il club giallorosso vuole portare all'allenatore il colpo da novanta richiesto. Un affare difficile certamente, ma non impossibile. Come confermano i betting analyst di PlanetWin365 e Goldbet, l'arrivo di Greenwood nella Capitale è quotato a 2,50. I giallorossi, secondo le quote, sono i favoriti e hanno staccato le concorrenti: seguono Arsenal e Tottenham a 7,00, mentre a 8,00 c'è l'Atletico Madrid.

(AB/Agipro)