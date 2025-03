Italia, Spalletti: "Zaccagni da valutare, in caso di forfait potrei convocare Baldanzi o un esterno offensivo"

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 1-2 contro la Germania nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Nations League. Tra i vari temi trattati il ct è tornato a parlare della possibile convocazione di Tommaso Baldanzi (attualmente in Under 21) in vista della sfida di ritorno contro la selezione tedesca. Ecco le sue dichiarazioni.

Ha deciso chi convocare?

"Dipendeva da Kean, che era diffidato. Se avesse preso l'ammonizione, saremmo stati costretti a chiamare un altro centravanti. Inoltre dovremo valutare le condizioni fisiche di Politano e di Zaccagni. Se l'esterno della Lazio non ce la dovesse fare, potrei chiamare uno come Baldanzi o uno che gioca sulla fascia. Valuterò".