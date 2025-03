Italia, Spalletti: "Retegui? Lo abbiamo rimandato a casa per un affaticamento muscolare. Al suo posto chiamerò uno tra Piccoli e Baldanzi"

Tegola per l'Italia di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha perso a causa di un affaticamento muscolare il bomber dell'Atalanta Mateo Retegui. L'italoargentino è stato rimandato a Bergamo e il ct della Nazionale in conferenza stampa ha parlato anche del suo possibile sostituto. Tra i candidati ci sono Roberto Piccoli del Cagliari e Tommaso Baldanzi della Roma. Ecco le sue parole.

"Lo abbiamo rimandato a casa perchè non ce l’avrebbe fatta ma si spera che recuperi per la prossima partita di campionato dell’Atalanta. Non ha un problema ben definito ma ha un affaticamento, nel dubbio lo abbiamo mandato via. Per il momento non chiamo nessuno, aspetto di vedere come andrà la prima sfida. Potrei avere bisogno di una prima o seconda punta, dipende anche dalle condizioni di Zaccagni o Cambiaso. Se mi servirà una prima punta chiamerò Piccoli, altrimenti Baldanzi".