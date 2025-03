Nations League, Italia-Germania: Udogie e Politano sulle fasce, in attacco la coppia Raspadori-Kean (FOTO)

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio San Siro il big match tra Italia e Germania, valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League. Il commissario tecnico degli Azzurri, Luciano Spalletti, ha deciso di non convocare alcun calciatore della Roma in vista di questa doppia sfida con la selezione tedesca. Ecco la formazione odierna della Nazionale: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean.