Spagna-Germania, tedeschi furiosi con Taylor: Wagner irrompe nello spogliatoio e lo insulta. L'arbitro abbandona lo stadio 80 minuti dopo il fischio finale

Nella giornata di ieri è andata in scena la delicatissima sfida tra Spagna e Germania, valida per i quarti di finale di Euro 2024, ed è terminata con il punteggio di 2-1 per gli spagnoli grazie alla rete di Merino al minuto 119. La partita è stata ricca di colpi di scena, ma il protagonista in negativo è stato nuovamente l'arbitro Anthony Taylor, colui che diresse la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Il fischietto inglese ha deciso di non ammonire e graziare Kroos dopo un brutto fallo su Pedri, ma l'errore più grande è stato commesso al 105', quando il tiro di Musiala viene respinto da Cucurella con il braccio molto largo, in una dinamica simile a quanto accaduto in occasione del cross di Matic e il tocco di braccio (non sanzionato) di Fernando. I tedeschi non hanno preso affatto bene la decisione dell'arbitro e al termine della partita è esplosa la rabbia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Sandro Wagner, vice del commissario tecnico Julian Nagelsmann, ha fatto irruzione nello spogliatoio di Taylor e lo ha insultato a gran voce. Anche i tifosi della Germania erano furiosi con il direttore di gara e per evitare ulteriori polemiche l'arbitro ha abbandonato la MHPArena solamente alle 21:47, ben 80 minuti dopo il fischio finale. Taylor è stato scortato dalla sicurezza ed è salito su un furgone nero privato.

