Taylor solito disastro: negato un rigore alla Germania come alla Roma a Budapest (VIDEO)

Anthony Taylor di nuovo sul banco degli imputati. Il direttore di gara inglese, impegnato nel quarto di finale di Euro 2024 tra Germania e Spagna, è stato nuovamente protagonista in negativo a causa di due errori nell'arbitraggio. Nel primo tempo ha infatti sorvolato sull'ammonizione a Kroos, autore di un bruttissimo fallo su Pedri dopo pochi minuti di gioco che è costato la gara allo spagnolo.

Nei tempi supplementari, invece, l'arbitro non ha concesso un rigore alla Germania dopo un vistoso fallo di mano in area del difensore Marc Cucurella. Braccio largo quello del difensore, una scena già vista durante la finale di Europa League tra Siviglia e Roma arbitrata proprio da Taylor, che anche in quel caso non fischiò il penalty ai giallorossi dopo il fallo di mano del calciatore degli andalusi Fernando.

¿Es penalti de Cucurella? ¿SÍ O NO? ? pic.twitter.com/xiiLfHPw1K — REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) July 5, 2024

I tifosi tedeschi sui social si sono scatenati contro la direzione arbitrale di Taylor dopo il clamoroso rigore negato alla Germania contro la Spagna, che poi ha vinto 2-1 ai supplementari eliminando i padroni di casa da Euro 2024. Furiosi i tifosi su Twitter: "Anthony Taylor, risponderai di tutti i tuoi crimini", si legge. E ancora: "Controllate i suoi movimenti bancari", mentre qualcuno cita l'Ira. Inoltre, su Change.org sono state lanciate delle petizioni per cacciarlo dal sistema arbitrale Uefa.

anthony taylor you will answer for your crimes https://t.co/J6Jl7rJ71l — eruu ??? (@trossenal) July 5, 2024