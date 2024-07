Euro 2024, la Spagna vince 2-1 ai supplementari contro la Germania e va in semifinale

La Spagna approda in semifinale di Euro 2024. A Stoccarda, la Mannschaft di Julian Nagelsmann cade 2-1 contro la Spagna. Apre le marcature Dani Olmo, ripreso in extremis da Florian Wirtz che manda la sfida ai supplementari. Al 105' Taylor non fischia un rigore solare per la Germania dopo un fallo di mano di Cucurella in area. A pochi minuti da rigori, Mikel Merino spegne i sogni dei padroni di casa qualificando gli iberici in semifinale, dove incontreranno la vincente di Portogallo-Francia.