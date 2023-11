DYBALA: "Ora torno a Roma, devo concentrarmi sul club" - PAREDES: "La vittoria contro il Brasile? Abbiamo fatto la storia" (VIDEO)

Leandro Paredes e Paulo Dybala, intercettati dai cronisti in aeroporto, stanno per fare ritorno nella Capitale dopo la partita contro il Brasile, macchiata dagli scontri tra la polizia e le due tifoserie. Ecco le parole dei due calciatori della Roma sul match e sul possibile addio del ct Scaloni.

Le parole di Paredes

Le dichiarazioni di Scaloni?

"Non dobbiamo farne un dramma, ne parleremo quando sarà il momento giusto. Siamo felici per la vittoria, abbiamo fatto la storia e dobbiamo goderci questo momento".

La partita è stata molto accesa.

"Ciò che è successo sugli spalti si è trasferito in campo, non è una cosa positiva".

Ai calciatori brasiliani interessava quanto stava accadendo sugli spalti?

"Abbiamo pensato solamente a noi stessi, non ci importava degli altri e abbiamo fatto la cosa migliore".

Le parole di Dybala

"Vedremo cosa succederà, adesso torniamo nei nostri club e ci concentriamo sulle nostre squadre".

Le parole di Scaloni?

"Non hanno fatto passare in secondo piano la vittoria, è stato un successo storico. Non ci aspettavamo quelle dichiarazioni, speriamo che possa continuare con noi perché è molto importante".

Gli scontri sugli spalti?

"Quello che è successo è una vergogna, in Brasile capita spesso. Fosse successo in Argentina ci sarebbero state una marea di polemiche".