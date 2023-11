Brasile-Argentina: scontri tra la polizia e i tifosi albiceleste (VIDEO)

Gara ad alta tensione quella di stanotte tra Brasile e Argentina, vinta 1-0 dalla Seleccion e valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Il match è iniziato con quasi mezzora di ritardo rispetto all’orario previsto a causa degli incidenti tra i tifosi argentini (3 mila circa) e polizia brasiliana scoppiati al momento degli inni nazionali. Le due tifoserie non erano isolate, come solitamente accade, e l’intervento delle forze dell’ordine locali è stato estremamente violento, a colpi di manganellate e cariche.

