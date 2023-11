Instagram, Dybala dopo la vittoria sul Brasile: "Che Selecciòn papà". Paredes: "Stiamo facendo ancora la storia"

Per gli argentini battere il Brasile è sempre una soddisfazione immensa. Lo dimostra la gioia di Paulo Dybala su Instagram dopo il successo dell'albiceleste al Maracana, una vittoria che il fantasista giallorosso dedica al papà: "Che Selecciòn Papà". Soddisfazione importante anche per Leandro Paredes: "Stiamo ancora facendo la storia, stiamo ancora lottando per questa maglia. Questa vittoria appartiene a tutti noi e soprattutto è per tutti quei tifosi che oggi hanno subito rappresaglie per aver fatto rispettare il nostro inno, siamo sempre con te. Vamos Argentina"